Fofana Milan: trattativa in SALITA, ma i rossoneri insistono! La DECISIONE del club

Fofana a tutti i costi. Il Milan vuole piazzare il colpo a centrocampo. In tal senso si insiste per il francese nonostante il muro del Monaco. La decisione del club:

come riportato da Daniele Longo dopo le offerte inziali del club rossonero per prelevare il centrocampista in scadenza la prossima estate sono state rifiutate, l’intenzione è quella di insistere e in tal senso sarebbe pronta una terza offerta.