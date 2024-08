Fofana Milan: CLAMOROSO colpo di scena per il futuro, può arrivare anche a ZERO! Lo scenario

Clamoroso colpo di scena per Fofana al Milan. Il centrocampista del Monaco può arrivare anche a zero. Lo scenario

Il Milan potrebbe prendere Youssouf Fofana addirittura gratis: questo potrebbe avvenire solamente ad una condizione.

Come riferito da Alessandro Schiavone, giornalista del ‘The Sun’ il ragazzo vorrebbe assolutamente trasferirsi in rossonero. E per farlo sarebbe disposto a far scadere il suo contratto con il club che ne detiene il cartellino per poi passare al Diavolo tra 12 mesi a parametro zero.