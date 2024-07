Fofana Milan: il giocatore ora ha FRETTA! Il Monaco OSTACOLA l’arrivo, ecco cosa c’è dietro alla scelta

Il Milan ha l’accordo con Fofana ma non sta bastando a favorire l’accordo con il Monaco per la cessione. Il giocatore ora ha fretta

Il club francese per ora ha idee diverse e a fronte di un’offerta di 15 milioni rossonera chiede quasi il doppio nonostante il centrocampista sia in scadenza e ci sia quindi il rischio di perderlo a zero l’anno prossimo. Come riportato da Daniele Longo probabilmente dietro la scelta c’è la volontà di creare un’asta per il giocatore anche visto il recente interesse di altri club come l’Atletico Madrid.