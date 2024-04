Fofana Milan: l’aspetto che può favorire la trattativa, ma c’è anche un ostacolo non da poco

Non solo un rinforzo in attacco ma anche a centrocampo. Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Fofana del Monaco. Le condizioni

Una percentuale del budget del calciomercato Milan sarà investito per un colpo a centrocampo, in tal senso nel mirino del club rossonero c’è Youssuf Fofana.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il contratto in scadenza nel 2025 è un possibile vantaggio che può avvicinare il colpo del club, tuttavia lo svantaggio è la solita concorrenza internazionale che può far lievitare il prezzo.