Fofana Milan, il centrocampista STUPISCE! Ambizione INCREDIBILE, l’obiettivo in testa è da URLO

Fofana-Milan, il centrocampista stupisce: l’ex Monaco vuole diventare il mediano più forte della storia. Le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Fofana, ultimo arrivo nel calciomercato Milan, ha dichiarato:

CHE TIPO DI GIOCATORE SONO? – «Sono un giocatore a cui piace portare dinamismo. Mi piace cambiare passo in fase difensiva e specialmente in fase offensiva. Faccio il mio lavoro in entrambe le metà campo e copro il campo il più possibile. In ogni caso io aspiro a diventare, ci sto lavorando e in futuro vedremo se riuscirò; ma se riuscirò a ottenere tutto questo penso che sarò il giocatore più forte della storia».

L’INTERVISTA DI FOFANA A MILAN TV