Fofana ammette: «Le mie qualità fisiche fanno la differenza! Cerco di fare questo»

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato anche delle proprie caratteristiche. Le dichiarazioni del rossonero:

QUALI SUE CARATTERISTICHE FANNO LA DIFFERENZA IN ITALIA – «Quelle fisiche, nel contrasto e recupero palla. E poi l’orientamento e la lettura del gioco, osservando quello dei compagni, magari solo per rallentare il ritmo, cercando se serve il fallo per farli rifiatare».

