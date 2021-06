Florenzi, non c’è solo l’Inter, in lizza anche Milan e Juventus

Mentre si gioca Euro2020, con la Nazionale pronta a sfidare il Belgio ai quarti di finale, impazza il calciomercato per le squadre di Serie A

Mentre si gioca Euro2020, con la Nazionale pronta a sfidare il Belgio ai quarti di finale, impazza il calciomercato. Le squadre di Serie A stanno cercando dei rinforzi che possano essere all’altezza del loro blasone, in particolar modo la dirigenza bianconera. Dopo l’esperienza con Andrea Pirlo, Agnelli ha deciso di richiamare Max Allegri per risollevare le sorti della squadra. Certamente il precedente mercato non ha consegnato alla squadra giocatori all’altezza della storia della Juventus: la Vecchia Signora del calcio italiano. Il Milan, invece, mentre tiene sott’occhio la situazione Pessina, pensa a come rinforzare gli altri reparti della squadra, con molti nomi che sarebbero perfetti alla causa rossonera. Un nome, però, unisce Milan e Juventus, quello di Alessandro Florenzi.

Il giocatore è attualmente impegnato con l’Italia di Roberto Mancini e ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. Quello che si è potuto capire è che sicuramente lascerà il Paris-Saint Germain, come scritto dal quotidiano La Nazione, per fare ritorno a Roma. Qui, però, sarà solamente di passaggio. Infatti sembra impossibile la sua permanenza nella Capitale, in quanto il nuovo tecnico Mourinho, non ha intenzione di puntare su di lui nella prossima stagione. Ecco quindi che l’esterno romano classe 1991 dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

Da tempo, su di lui, c’è l’Inter. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria dello Scudetto, si trova ad attuare una vera e propria rivoluzione. Infatti, dopo l’addio di Antonio Conte, i nerazzurri dovranno dire addio anche a Achraf Hakimi. Il marocchino prenderà il posto proprio di Florenzi a Parigi, mentre secondo Marotta il romano può essere il sostituto perfetto di Hakimi sulla fascia, che tanto ha fatto tremare gli avversari questa stagione. L’Inter, però, si dovrà guardare bene le spalle, perché dietro al giocatore ci sono anche Juventus e Milan. Alla dirigenza e ad Allegri il giocatore piace e sulla fascia di destra serve un rinforzo adeguato e che faccia rifiatare Cuadrado. Ecco quindi che la Vecchia Signora ha fatto una serie di sondaggi per capire la disponibilità e se ci sono margini di trattativa.

Stesso discorso vale anche per i rossoneri. Come sottolineato da La Nazione, infatti, il Milan sarebbe pronto a inserirsi nella trattativa per Florenzi, attuando un colpo a sorpresa. Il giocatore romano, andrebbe a rinforzare la fascia occupata da Davide Calabria, che quest’anno ha disputato una buona stagione, arrivando a segnare proprio contro la Juventus.

Ma quanto costa Florenzi? La società giallorossa, ovviamente, ha fissato il prezzo del suo cartellino, che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Una cifra onesta e abbordabile per i tre club, specialmente con la crisi dovuta dalla pandemia da Covid-19. Le tre squadre hanno un obiettivo chiaro in mente: comprare giocatori di valore che possono essere acquistati ad un prezzo non eccessivo e Florenzi rientra proprio in quest’ottica. Resterà da capire solamente la volontà del calciatore che svelerà il suo destino solamente quando Euro2020 sarà finito, magari con Florenzi e l’Italia che alzeranno quella coppa al cielo