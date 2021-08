Florenzi al Milan, è fatta: cifre e dettagli dell’operazione

Florenzi Milan, arrivato il via libera definitivo: l’esterno italiano rinuncia a circa quattrocentomila euro per sbarcare a Milanello

Si è finalmente conclusa (positivamente) la trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, in serata è arrivato il via libera definitivo grazie ad un’importante rinuncia dell’esterno italiano che si è tagliato 400mila euro pur di sbarcare a Milanello.

LE CIFRE DELL’OPERAZIONE – Florenzi arriva alla corte di Pioli in prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 4.5. Domani possibili visite mediche.