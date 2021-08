Florenzi Milan, si tratta con la Roma per la formula del prestito

Per Florenzi il Milan sta valutando la formula ideale per non pesare eccessivamente sulle casse. La Roma chiede l’obbligo

Per Florenzi il Milan sta valutando la formula ideale per non pesare eccessivamente sulle casse. La Roma chiede l’obbligo, ma ha mostrato anche un’apertura per il diritto di riscatto (formula usata anche con il PSG).

I rossoneri difficilmente accetteranno cifre fuori budget, più facile un compromesso con bonus facili da raggiungere.