Florenzi Milan, il RAPPORTO speciale del calciatore con San Siro: ecco il PARTICOLARE precedente

Il giocatore del Milan ha da sempre un rapporto molto speciale con lo stadio San Siro, come si evince da questi precedenti

Il giocatore del Milan Alessandro Florenzi ha un legame profondo con lo stadio di San Siro, teatro del suo primo gol in Serie A e del suo ritorno in campo dopo un grave infortunio al ginocchio sinistro. L’attuale infortunio al ginocchio destro, occorso durante l’amichevole contro il Manchester City, ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale, richiedendo un intervento chirurgico in artroscopia.

Nonostante la gravità dell’infortunio, la tifoseria rossonera auspica un pronto recupero e un ritorno in campo del terzino, simbolo di resilienza e attaccamento alla maglia.