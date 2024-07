Florenzi via dal Milan? Questo SCENARIO lo allontanerebbe definitivamente dai rossoneri: i dettagli

Florenzi via dal Milan? Questo SCENARIO allontanerebbe definitivamente il terzino dai rossoneri: i dettagli

Il futuro di Alessandro Florenzi resta ancora tutto da definire. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport non è da escludere che le strade del terzino e del Milan possano alla fine separarsi.

C’è uno scenario che allontanerebbe Florenzi in maniera quasi definitiva dal Diavolo. Nel caso in cui i rossoneri riuscissero a chiudere per Emerson Royal, ecco che per l’ex Roma lo spazio sarebbe ancora più ridotto e la cessione ancora più vicina.