Florenzi Milan, quale futuro? Il RETROSCENA con Fonseca non lascia tranquilli. Ma il tecnico prepara la MOSSA che può sparigliare le carte

Florenzi-Milan, quale futuro? Il retroscena alla Roma con Fonseca non lascia tranquilli ma il tecnico vuole trattenerlo

Come riportato dal Corriere dello Sport, non appena Paulo Fonseca si sarà ufficialmente insediato come nuovo allenatore del Milan, dovrà risolvere un caso che potrebbe scoppiare nel calciomercato rossonero.

Il quotidiano infatti pone l’accento sul rapporto del portoghese con Alessandro Florenzi, terzino legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno del 2025. L’italiano lasciò Roma proprio per incomprensioni tattiche con Fonseca il quale però, proprio come a Roma, parlerà con Florenzi per convincerlo a restare in rosa. Prossimi giorni decisivi.