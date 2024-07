Florenzi Milan ai titoli di coda, c’è la CONFERMA: gli aggiornamenti sul futuro del terzino di proprietà dei rossoneri

Nelle ultime ore ha preso sempre più consistenza l’idea di un possibile addio di Alessandro Florenzi al Milan. Nonostante un contratto in essere in scadenza nel giugno del 2025, l’ex Roma sarebbe sempre più vicino a fare le valigie.

A far propendere verso questo scenario, come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il rapporto non proprio idilliaco tra il terzino rossonero e il tecnico portoghese.