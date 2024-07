Florenzi Milan, il futuro è un REBUS: due club europei sulle sue tracce, sullo sfondo l’Arabia. ULTIME

Florenzi Milan, il futuro è un REBUS: due club europei sulle sue tracce, sullo sfondo l’Arabia Saudita. ULTIME

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Florenzi, che nonostante abbia giocato con il Rapid Vienna resta un calciatore in uscita dal Milan.

Stando a quanto si apprende sulle sue tracce ci sarebbero due club europei: in Italia è forte la suggestione Como, mentre all’estero piace al Valencia (club nel quale Florenzi ha giocato sei mesi in passato). Sullo sfondo resta sempre viva anche per lui l’ipotesi Arabia Saudita.