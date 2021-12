Fiorentina, Vlahovic segna ed eguaglia Cristiano Ronaldo: i suoi numeri

Fiorentina, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic ha trovato la via del gol contro il Sassuolo ed ha eguagliato Cristiano Ronaldo: i suoi numeri

Dusan Vlahovic (grande sogno per l’attacco dell’Inter) non si ferma più e continua a segnare: l’attaccante serbo ha trovato la via del gol nel lunch match contro il Sassuolo.

Con la rete realizzata, il giovane classe 2000 ha raggiunto quota 33 gol in Serie A nel 2021. Eguagliato il primato di Cristiano Ronaldo: nessuno ha fatto meglio negli ultimi 60 anni.