Fiorentina, un calciatore è positivo al Covid

Un calciatore della Fiorentina è risultato positivo ai tamponi anti Covid: non ha avuto contatti con il gruppo squadra

Un calciatore della Fiorentina è risultato positivo ai tamponi anti Covid: non ha avuto contatti con il gruppo squadra. La scelta del club è quella di non diffondere il nome del tesserato. A riportarlo è l’Ansa.

LA NOTA ANSA – «Un altro giocatore della Fiorentina è risultato positivo dopo i tamponi effettuati oggi. A comunicarlo la società anche se il nome non è stato reso noto. La squadra comunque non andrà in bolla: secondo quanto riferito dallo stesso club viola il calciatore in questione non ha avuto alcun contatto con i compagni, ha trascorso questi giorni di festa con alcuni familiari risultati oggi pure loro positivi, quindi il contagio – ribadiscono dalla società – è avvenuto fuori dal centro sportivo. Dalla ripresa degli allenamenti, martedì scorso, si tratta del quinto caso di positività: due giocatori con quello emerso dai test odierni e tre tesserati vicini alla prima squadra».