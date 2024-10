Fiorentina Milan, per LUI partita ricca di ERRORI! Un gol ARRIVA a causa sua: la pagella della Gazzetta dello Sport

Secondo i quotidiani oggi in edicola, è Tomori uno dei peggiori in campo in campo del Milan nella sfida persa ieri sera al Franchi contro la Fiorentina. Partita da d dimenticare dell’ex Chelsea che perde diversi corpo a corpo fondamentali e sbaglia sul gol di Gudmundsson. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Il “buco” che lascia, sbagliando nell’azione del 2- 1, è spaventoso. Spesso a disagio, ammonito per uno scatto di rabbia come a Leverkusen. Che succede?».