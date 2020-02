Questa sera sarà un match delicato per Pioli non solo per la posta in maglia di Fiorentina-Milan ma per il ricordo del suo capitano Astori

Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa ieri pre Fiorentina-Milan in merito al ricordo del suo capitano Astori di quando allenava i viola e tutto ciò che è stato per lui Davide e la sua tragica scomparsa.

«L’esperienza di quei mesi ci ha lasciato dentro qualcosa. Dopo la tragedia di Davide abbiamo trasformato quella situazione in una qualcosa di positivo, sulla scia delle sue qualità umane. Davide è dentro di me, ho anche pensato che lui possa essere stato contento del mio arrivo al Milan. Sono uscito migliorato da quella situazione, sia come persona che come tecnico. Non eravamo preparati, Davide ci ha aperto nuovi orizzonti. Sono sicuramente migliore adesso»