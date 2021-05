Festa Scudetto Inter: interviene la polizia per i festeggiamenti: ecco perchè

Festa Scudetto Inter: interviene la polizia durante i festeggiamenti. Cos’è successo dopo il titolo vinto dai nerazzurri

Come riportato da Il Messaggero, ci sono stati assembramenti in Piazza Duomo durante la festa Scudetto dell’Inter. Intorno alle 17, circa 30mila tifosi si sono riversati nelle strade di Milano tra caroselli di auto, passeggiate ed entusiasmo collettivo.

Dopo le 22, però, è intervenuta anche la Polizia, con gli agenti in tenuta antisommossa e le camionette in Piazza Cairoli a Milano dove erano presenti ancora dei tifosi in clima di festa oltre l’orario consentito dal coprifuoco.