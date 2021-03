Ferri: «Scudetto? Non è ancora finita, chi lo dice ne ha un motivo preciso»

Ferri, ex difensore dell’Inter, è stato intervistato da Tuttosport, queste le sue parole sulla questione scudetto: «Quelli che sostengono che i giochi siano chiusi, lo fanno solo per poter poi eventualmente dire: “Vedi l’Inter? Era in testa e ha perso il campionato”. La Juve è arrabbiata e il Milan proverà ad accorciare. Io resto fiducioso: Conte è un fuoriclasse e una garanzia in panchina».