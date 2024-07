Fernandez-Pardo Milan, una rivale PIOMBA sull’obiettivo rossonero: RIFLESSIONI in corso sull’esterno offensivo del Gent

Da alcune settimane il nome di Matias Fernandez-Pardo è cominciato a circolare in orbita mercato Milan, come obiettivo per questa sessione estiva. L’esterno offensivo belga classe 2005 si è messo in mostra nell’ultima stagione col Gent, nella quale ha collezionato 8 reti e 2 assist su 19 partite disputate.

Numeri che non sono passati inosservati ai rossoneri, così come ad altri club italiani. A farci un pensierino nelle ultime ore sarebbe la Lazio. I biancocelesti potrebbero essere interessati al calciatore e starebbero facendo delle riflessioni sul da farsi. A riferire di tale interessamento è Gianluca Di Marzio.