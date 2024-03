Ferguson Milan, che concorrenza per il centrocampista! Questa squadra sta cercando di anticipare tutti ULTIME

Ferguson Milan, concorrenza feroce per il centrocampista: questa squadra sta cercando di anticipare tutti! Le ULTIME sull’obiettivo di mercato

La Juve continua a seguire con un certo interesse la situazione di Lewis Ferguson, pista che potrebbe infuocarsi del tutto con il possibile arrivo in bianconero di Thiago Motta al posto di Allegri. Il club bianconero, così come il calciomercato Milan, ha messo nel mirino lo scozzese e ha pronto uno scambio per convincere il Bologna a cedere.

Come scrive Tuttosport, sul piatto ci sarebbe il cartellino di Tommaso Barbieri, che al Pisa in B sta disputando una buona stagione. Sartori che si è già messo all’opera per portarlo in terra emiliana e con questa mossa i bianconeri potrebbero anticipare tutta la concorrenza.