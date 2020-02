Femminile: Fiorentina in campo per la rifinitura poi partenza per Milano

Coppa Italia femminile: questa mattina la Fiorentina ha svolto la consueta rifinitura. A breve la partenza per Milano

Domani ore 14:30 il Milan femminile sfiderà la Fiorentina di Antonio Cincotta, presso lo stadio Brianteo di Monza, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.

Questa mattina la formazione toscana ha svolto la consueta rifinitura in preparazione al match. A breve Bonetti e compagne partiranno alla volta di Milano.

I precedenti tra le due squadre sorridono leggermente di più alla Fiorentina, non a livello di risultato, ma più per il numero di reti fatte e subite. Lo scorso anno le ragazze di Carolina Morace batterono la Viola 3-2 al Vismara, mentre il ritorno fu disastroso: finì 4-0 per le gigliate. In questa stagione, invece, la squadra allenata da Maurizio Ganz è riuscita a strappare un punto Champions al Gino Bozzi, 1-1.