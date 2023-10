Gatti sereno: «La Juve sta crescendo ma dobbiamo fare un percorso»

Federico Gatti, difensore della Juve, ha analizzato il pareggio dei bianconeri sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Federico Gatti a DAZN dopo Atalanta Juve. I bianconeri restano dietro al Milan:

CRESCITA – «È un percorso di crescita che dobbiamo fare. Ci sono giorni in cui non riesci a vincere ma non bisogna perdere, oggi è successo. L’anno scorso su questa cosa abbiamo pagato parecchio, oggi è un punto importante che ci aiuta a lavorare in settimana al massimo e arrivare al derby che è sentitissima».

