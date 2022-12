Fattore Leao: con lui in campo è un altro Portogallo

Oggi pomeriggio in campo il Portogallo. I lusitani potranno puntare sul fattore Leao, con lui in campo è un’altra squadra

Come riportato da la Gazzetta dello Sport infatti con il rossonero in campo sono arivati 3 gol segnati e 1 subito con 5 tiri in porta. Al contrario senza sono arrivati 2 gol e 1 gl subito e 4 tiri effettuati. Lo stesso attaccante nei 55′ giocati ha totalizzato un gol e 4 tiri fatti di cui 3 in porta.