Fattore Ibrahimovic: i numeri dello svedese contro il Bologna

Si avvicina il match casalingo contro il Bologna. Dopo l’eliminazione mondiale Ibrahimovic ha voglia di riscatto e contro i rossolbù i numeri dello svedese lasciano ben sperare.

Come riortato da Transfermarkt, l’ 11 rossonero ha un bilancio ha giocato 10 partite contro i felsinei. In queste occasioni, mai è arrivata una sconfitta: 8 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, il bilancio personale in termini di gol e assist è ottimo, con 7 gol e 4 assist messi a referto.