Fallisi: «In Serie A nessuno è come Leao»

Marco Fallisi, giornalista della Gazzetta, ha indicato in Rafael Leao l’MVP della stagione del Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW, Marco Fallisi ha indicato l’MVP della stagione del Milan:

«Leao. Era l’ultima grande scommessa da vincere ed è successo nell’anno giusto, perché il Milan ha trovato un top player capace di fare la differenza con continuità. In questo momento in A non c’è un giocatore che incide come incide Leao tra gol e assist. È diventato uno di quei giocatori da tenere in campo fino all’ultimo perché sai che se c’è lui qualcosa può sempre succedere».