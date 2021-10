Faivre Milan: un club inglese fa sul serio per il giocatore

Faivre Milan: il centrocampista è sempre nell’orbita dei rossoneri ma in queste ore si sarebbe fatta sotto una squadra di Premier. Il punto

Arrivano importanti novità dall’asse Faivre Milan. Il giocatore, vicinissimo ai rossoneri in estate, starebbe ancora pensando al diavolo per gennaio. L’interesse è reciproco, con il club di via Aldo Rossi che continua a tenere monitorata la sua situazione.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, però, il francese sarebbe corteggiato anche dal Newcastle. Il club inglese starebbe valutando di mettere sul piatto 16 milioni di euro per aggiudicarsi il giocatore, battendo la concorrenza. Il Milan dunque è avvisato, Faivre è un oggetto ambito da molti.