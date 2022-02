Ravanelli sicuro: «Milan, Inter e Napoli per lo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ravanelli non ha dubbi e indica in Inter, Milan e Napoli le tre squadre che si contenderanno lo scudetto fino all’ultima giornata

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, Fabrizio Ravanelli ha parlato dello lotta scudetto. Di seguito le parole dell’ex attaccante della Juve.

RAVANELLI – «Credo l’Inter rimanga favorita per lo scudetto, ma è chiaro che molto dipenderà dalla partita di domenica col Napoli. Se quest’ultima riuscisse a fare bottino pieno riaprirebbe tutto il campionato, anche perché rientrerebbe in corsa l’intera zona Champions e gli equilibri potrebbero cambiare tantissimo. Credo comunque che Napoli, Milan e Inter si giochino lo scudetto, con Juve e Atalanta dietro nell’intento di fare il possibile per non staccarsi dalle prime».