Il futuro di Borini pare ormai destinato al nuovo percorso intrapreso da Nicola al Genoa già in questa sessione di calciomercato invernale

Secondo quanto riportato da SkySport Fabio Borini è destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato invernale e a trasferirsi nel nuovo Genoa di Nicola.

Essendo in scadenza a giugno 2020 l’esterno rossonero si trasferirà, in caso di lieto fine delle trattative, a titolo definitivo e non in prestito.