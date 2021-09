Executive Board ECA: ecco Antonello Ceo dell’Inter, tutte le nomine

Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, è stato eletto nell’Executive Board dell’ECA: ecco tutte le altre nomine

Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, è stato eletto nell’Executive Board dell’ECA: farà parte dell’associazione dei club europei. Nuovo board per l’ECA, dopo la rimposizione post Superlega: entrano anche il presidente del Tottenham, Levy e Miguel Ángel Gil, CEO dell’Atletico Madrid.

Nuovo riassetto dunque per l’Associazione dei club europei con a capo Nasser Al-Khelaifi dopo le dimissioni di Andrea Agnelli in seguito alla nascita della Superlega. Inter dunque in prima linea, ma non con Zhang.