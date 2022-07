Alen Halilovic riparte dalla Croazia e più precisamente dal Rijeka. Il croato ha un passato da meteora aal Milan

Alen Halilovic riparte dalla Croazia e più precisamente dal Rijeka. Il croato, che si è svincolato dal Milan, nel 2020, ha trovato un accordo con il club di prima divisione e riparte dunque dalla sua patria.

Per lui un passato breve in rossonero con sole 3 presenze in Europa League.