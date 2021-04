Ex Milan, un centrocampista nel mirino della Juventus

La Juventus non molla Locatelli: ecco il possibile piano dei bianconeri per l’ex Milan in concomitanza con la Coppa Italia a Reggio Emilia

Manuel Locatelli, ex calciatore rossonero, è sempre il centrocampista che scalda di più in ottica mercato per i bianconeri: la dirigenza potrebbe affondare il colpo in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che si terrà a Reggio Emilia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare ad un’operazione stile Chiesa: i bianconeri potrebbero inserire nel pacchetto Fagioli e Frabotta.