Ex Milan, Pellegri nel mirino della Lazio come vice Immobile

Sulla lista della Lazio sarebbe spuntato anche il nome dell’ ex Milan Pellegri nel ruolo di vice Immobile

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile, ormai una costante delle finestre di mercato biancocelesti. E oltre all’ipotesi Mertens e al possibile riscatto di Jovane Cabrale, il club capitolino avrebbe inserito in lista un nuovo nome.

Come riportato dal Corriere di Torino, infatti, la Lazio starebbe seguendo la pista che porta a Pietro Pellegri. Il giovane attaccante, attualmente impegnato con l’Under 21 con cui è andato in gol nell’ultimo impegno contro il Lussemburgo, potrebbe non esser riscattato dal Torino e fare così ritorno al Monaco. In tal caso i biancocelesti potrebbero tentare un approccio.