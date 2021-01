Ex Milan, Papastathopoulos verso il ritorno in Serie A: pronto un biennale

Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare presto in Serie A. Per il difensore greco ex Milan c’è un possibile ritorno al Genoa

Ex Milan, possibile ritorno in Italia per Sokratis Papastathopoulos, il difensore greco che ha vestito la maglia rossonera è in scadenza di contratto a giugno con l’Arsenal e avrebbe ricevuto un’affascinante offerta biennale dal Genoa.

Sul giocatore c’è anche l’interesse del Fenerbache ma la volontà di “Papas” è quella di fare il proprio ritorno in Liguria e nel campionato italiano.