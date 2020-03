Ex Milan, Maxi Lopez contro Wanda Nara: «Ha rotto la quarantena»

Maxi Lopez attacca duramente Wanda Nara sui social, l’ex attaccante del Milan accusa l’ex moglie di aver messo a rischio la salute dei figli

L’ex giocatore del Milan Maxi Lopez ha parlato stizzito sui social del comportamento tenuto dalla sua ex moglie, madre dei suoi figli, Wanda Nara: «Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena quando a tutti viene chiesto di non uscire. Perché i nostri figli sono stati esposti ad viaggio da un paese all’altro, fino all’epicentro del contagio (Lombardia), senza importarsene delle conseguenze? Non capisco cosa ti è passato per la testa nel momento in cui la cosa più sacra è la salute dei nostri figli».

L’ACCUSA – «Mi indigna che tu non abbia coscienza di ciò. Se non volete restare a casa per voi, restateci per loro, sei la madre di cinque creature (Nara ha avuto altri due figli da Icardi) ma forse non l’hai notato» conclude Maxi Lopez.