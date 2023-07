Massara Napoli: De Laurentiis si fa avanti per l’ex Milan! I dettagli. Per sostituire Giuntoli, ADL pensa all’ex rossonero

Potrebbe iniziare un nuovo capitolo lavorativo per Frederic Massara. Il Napoli, che è rimasto senza direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli in direzione Torino, starebbe pensando all’ex Milan come nuova figura da inserire.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già avanzato una proposta: l’ex Milan si è preso tempo per valutare l’offerta pluriennale del presidente azzurro.