Ex Milan, il Cagliari piomba su Valoti

Calciomercato Cagliari: pressing per Valoti del Monza. I sardi vogliono regalare il centrocampista ex Milan a Liverani

Mattia Valoti è un nome entrato in orbita Cagliari da qualche settimana, quando i due club hanno allacciato i rapporti per i trasferimenti di Cragno e Carboni passati in Brianza.

Come appreso dalla redazione di CagliariNews24 il Cagliari insiste per avere Mattia Valoti, duttile centrocampista che farebbe comodo al nuovo tecnico Fabio Liverani. Presto i due club si incontreranno nuovamente per trattare il giocatore che potrebbe fare il percorso inverso rispetto agli attuali compagni arrivati dalla Sardegna.