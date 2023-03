Ex Milan, il Brasile ritira il passaporto a Robinho

Continuano i guai giudiziari per l’ex attaccante del Milan Robinho: il Brasile gli ritira il passaporto. Tutti i dettagli

Ancora guai per Robinho, ex calciatore del Milan: dopo il no del Brasile all’estradizione in Italia per la sentenza di colpevolezza per violenza sessuale, il paese sudamericano ha acconsentito a far scontare la pena nel suo paese.

La procura brasiliana, temendo una possibile fuga dell’ormai ex calciatore, ha deciso di ritirargli il passaporto.