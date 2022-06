Empoli, c’è la firma di Destro, ex attaccante del Milan: rinforzo in attacco per la squadra di Zanetti. Si attende solo l’annuncio

Mattia Destro ha firmato il contratto con l’Empoli.

L’attaccante si lega al club toscano per una stagione con opzione per quella successiva. Rinforzo importante per la squadra che sarà allenata da Zanetti.