Ex Milan, Conti goleador inaspettato: numeri da urlo con la Sampdoria

Conti ancora in gol con la maglia della Sampdoria: due reti in tre partite tra Serie A e Coppa Italia. Le statistiche

Andrea Conti ha stupito tutti. Dopo aver collezionato solamente 55 presenze dal 2017 a oggi, l’esterno di proprietà della Sampdoria ha ritrovato la strada giusta verso il riscatto. E i suoi numeri lo confermano.

L’ex Milan, grazie al gol realizzato contro il Sassuolo, si è portato a quota due reti tra Serie A e Coppa Italia in sole tre presenze, suddivise in 107 minuti complessivi. Una media da urlo per Conti in blucerchiato.