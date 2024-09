L’ex Milan Amelia DIFENDE il figlio di Totti dalle gravi ACCUSE: che cosa sta SUCCEDENDO

L’ex portiere del Milan Marco Amelia difende il figlio di Francesco Totti, Cristian, dalle gravi accuse

Marco Amelia, allenatore dell’Olbia ed ex portiere del Milan, ha preso le difese di Cristian Totti, figlio di Francesco, dopo le critiche ricevute per la sua condizione fisica. Amelia ha sottolineato che il ragazzo è grosso, non grasso e che qualche chilo in più a inizio stagione è normale. Ha anche evidenziato l’impegno di Totti jr negli allenamenti e ha minimizzato l’importanza di un paio di chili in più su un fisico di 80 kg.

Amelia ha inoltre respinto le accuse di favoritismo, affermando che Totti jr è stato ingaggiato per le sue qualità tecniche, valutate utili per la squadra. Ha anche rivelato di aver già lavorato con il ragazzo la scorsa stagione, quando allenava la Primavera del Frosinone.

Infine, l’allenatore ha chiarito che Francesco Totti non ha influenzato la trattativa, limitandosi a chiedere se fosse sicuro della scelta di ingaggiare suo figlio. Amelia ha risposto affermativamente, convinto che l’Olbia fosse la tappa migliore per il percorso di crescita di Cristian.