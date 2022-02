Ex Milan – Ajax, si pensa a Seedorf come sostituto di Overmars

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco la lista dei possibili sostituti di Overmars come direttore tecnico dell’Ajax: tra i papabili anche Seedorf, Sneijder e Maxwell

Dopo il licenziamento di Marc Overmars, a causa dello scandalo legato ai messaggi inappropriati a donne che lavoravano nel club, l’Ajax è alla ricerca di un sostituto.

Come riporta la stampa olandese, nella lista dei canditati come prossimo direttore tecnico dell’Ajax sono presenti nomi importanti del calcio olandese come quelli di Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Henk van Stee, Maxwell e Max Huiberts.