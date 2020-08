Europa League – Suso pronto a fare lo sgarbo all’Inter: sarà titolare

Finale di Europa League, Siviglia contro Inter allo stadio di Colonia: Suso giocherà il suo derby personale partendo da titolare

Jesus Suso vivrà una notte doppiamente magica tra poche ore a Colonia dove ad attenderlo c’è l’Inter di Antonio Conte e soprattutto la Finale di Europa League. Un derby personale per l’ex Milan, decisivo in semifinale contro il Manchester United, che vorrà strappare anche un sorriso ai propri ex tifosi battendo l’Inter in finale.

Oltre a Suso questa sera nel Siviglia potrebbe scendere in campo, sempre nel reparto avanzato, anche un altro ex rossonero: Lucas Ocampos.

PROBABILE SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Jordan, Fernando, Banega; Suso, En-Neysri, Ocampos. All.: Lopetegui.