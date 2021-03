Europa League, Milan a Manchester con una certezza assoluta, parliamo di Donnarumma tra i pali, determinante, al di là della burocrazia

Europa League, Milan a Manchester con una certezza assoluta, parliamo di Donnarumma tra i pali, determinante, al di là della burocrazia. Gazzetta dello sport di questa mattina porta il Milan a Manchester passando dal portiere rossonero, certezza assoluta e sinonimo di garanzia: “Milan a Manchester nelle mani di Gigio, anche in Europa vuol tornare grande”. E ancora: “Dal rigore in Portogallo negli spareggi alle parate con la Stella Rossa, Donnarumma sempre al top. Ora sfida una delle favorite in uno stadio leggenda”.

CRESCIUTO- “Gigio che ama il Milan- si legge- Gigio che vola in Costa azzurra con Ibrahimovic per parlare di presente e di futuro con il super agente Raiola, Gigio che non fa più scivoloni mediatici, al massimo qualche uscita fuori tempo, però questa rientra nella storia di qualsiasi portiere, anche del migliore del mondo. Gigio lo è?”