Serata amara per la Juventus, unica delle italiane a non arrivare in finale. Eliminata in semifinale di Europa League da un ex Milan

Serata amara per la Juventus, unica delle italiane a non arrivare in finale. Eliminata in semifinale di Europa League da un ex Milan.

All’iniziale gol di Vlahovic ha risposto infatti l’ex rossonero Suso che ha portato il match ai supplementari, poi nell’extra time è arrivato il gol di Lamela