Euro 2020, Kjaer nominato dall’Uefa miglior giocatore degli ottavi di finale

Il difensore e capitano della Danimarca Simon Kjaer è stato nominato dall’Uefa miglior giocatore degli ottavi di finale di Euro2020

Simon Kjaer sta vivendo una seconda giovinezza inaspettata in questo periodo della sua carriera. Dopo una stagione favolosa con il Milan, culminata con la qualificazione in Champions dei rossoneri, il difensore ex Siviglia si è tolto diverse soddisfazioni anche con la Nazionale danese.

L’Uefa infatti ha nominato il numero 24 rossonero come miglior giocatore degli ottavi di finale di Euro 2020. Questo il messaggio pubblicato su Twitter dall’organo europeo: «Incisivo nel possesso palla, una roccia difensiva. Il capitano della Danimarca Simon Kjær è il miglior giocatore degli ottavi di finale».