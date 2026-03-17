Estupinan, l’illusione del derby è già finita: bocciatura totale. Col Torino torna Bartesaghi?

Estupinan, sonora bocciatura dopo Lazio-Milan ed effetto derby già svanito: Allegri rilancia Bartesaghi contro il Torino

Il lunedì mattina di Milanello ha il sapore amaro di un’occasione persa e di una scommessa che fatica a pagare i dividendi sperati. Come analizzato da Tuttosport, la sconfitta per 1-0 contro la Lazio ha messo a nudo i limiti di Pervis Estupiñán, apparso lontano parente dell’eroe che solo una settimana prima aveva deciso il derby contro l’Inter.

Massimiliano Allegri gli aveva concesso una nuova chance da titolare, sperando che il gol nel derby fosse la scintilla definitiva, ma l’ex Brighton ha fallito l’esame dell’Olimpico, venendo costantemente saltato da un ispiratissimo Isaksen.

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Estupinan e il giallo del 55′: Bartesaghi prenota la fascia

La partita del difensore ecuadoriano è durata meno di un’ora: dopo aver sofferto le pene dell’inferno sulla corsia mancina, l’ammonizione rimediata al 10′ della ripresa ha spinto Allegri al cambio immediato, inserendo Davide Bartesaghi.

Secondo TMW, il rendimento totale di Estupiñán certifica il fallimento nel ruolo di erede di Theo Hernandez: le lacune tecnico-tattiche in fase difensiva e una spinta offensiva non paragonabile a quella del francese preoccupano la dirigenza. Con il secondo posto insidiato dal Napoli e l’Inter a +8, è probabile che Allegri scelga la linea verde di Bartesaghi per il finale di stagione, mettendo seriamente in discussione il futuro in rossonero dell’esterno sudamericano.