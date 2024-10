Espulsione Reijnders, non si placano le polemiche: l’annuncio di Rocchi fa discutere

Espulsione Reijnders, non si placano le polemiche verso la decisione di Chiffi. Le parole di Gianluca Rocchi alimentano la polemica

Domani il Milan scenderà in campo in Champions League contro il Brugge. Le polemiche per il cartellino rosso di Reijnders contro l’Udinese, però, non si sono ancora placate. Di seguito le parole di Gianluca Rocchi a Open Var.

ROCCHI – « C’è un incrocio delle gambe e chi è dietro è Reijnders, Ci sentiamo di sostenere la decisione del campo. Ci troviamo d’accordo in questo. Il contatto è chiaro dalle immagini e il rosso è la soluzione più logica»