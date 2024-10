Espulsione Reijnders, Marelli non ha dubbi: «Decisione ineccepile anche se non facilmente accettabile»

Espulsione Reijnders, Marelli non ha dubbi: la spiegazione del moviolista di Dazn sull’episodio avvenuto al 29′ di Milan Udinese

Marelli, moviolista di Dazn, ha commentato l’episodio dell’espulsione di Reijnders al 29′ di Milan Udinese.

LA SPIEGAZIONE – «Lascia l’amaro in bocca perché non è facilmente accettabile, ma il regolamento dice che la volontarietà non conta nulla. Il contatto con Lovric c’è stato, ci sono tutti gli elementi per parlare di chiara occasione da rete. Tecnicamente la decisione è ineccepibile»